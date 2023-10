Sábado de manhã e eis que Cristina Ferreira volta a cumprir a 'tradição' de todos os fins de semana: ir dar uma volta pela Ericeira.

Na sua página de Instagram, a comunicadora decidiu dedicar uma publicação a este lugar, explicando porque é tão especial para si.

"Venho à Ericeira desde que nasci. Foi aqui que a minha mãe começou a trabalhar, aos 11 anos, na pensão Fortunato. Foi aqui que começou a namorar com o meu pai. Foi aqui que passei todas as férias de verão, com a minha prima Mónica, na casa da minha tia Hortense, irmã da minha mãe. Foi aqui que comprei a minha primeira casa", lembra.

"Foi aqui que vivi com o meu filho, nos seus primeiros 6 anos de vida. Tenho muitas das minhas memórias aqui inscritas", diz ainda.

"A Ericeira é única. O cheiro a mar é inigualável. No verão estão 40 graus em todo o lado e 18 na Ericeira, num nevoeiro cerrado que, em novos detestamos e, com a idade, se torna mágico. A água é fria. Lava e cria, como dizem os antigos", reflete.

"Foi agora considerada uma das melhores localidades turísticas do mundo. Para mim sempre fui. Eu que nunca fui turista nestas ruas. É casa. Onde me encontro", termina.

