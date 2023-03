Florence Pugh não passou despercebida durante a Paris Fashion Week (Semana da Moda de Paris). A atriz marcou presença no desfile da Valentino e o look escolhido para a ocasião deixou-a no centro das atenções.

Florence Pugh destacou-se com uma saia (muito) transparente de lantejoulas que combinou com uma camisola curta com gola de joias.

Para completar o look, relata o Page Six, recorreu a joias Tiffany & Co., tendo usado brincos Tiffany Victoria que custam 4.100 dólares (quase quatro mil euros), um anel no valor de 19.500 dólares (mais de 18 mil euros) e Tennis Bracelet de 20.000 dólares (quase 19 mil euros).

Veja na galeria algumas imagens de Florence Pugh no evento.

Leia Também: As imagens que confirmam o romance de Avril Lavigne e Tyga