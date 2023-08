Num dos programas do 'TVI Extra' desta semana, Flávio Furtado aproveitou para fazer um esclarecimento relativamente a uma questão do seu passado, com o qual diz ter sido confrontado por uma jornalista de uma revista que o informou saber do sucedido.

"Contente da vida, imaginem, ela tinha descoberto um podre sobre mim", começa por contar o apresentador do formato das madrugadas da TVI.

"Para quem não me conhece, eu sou a pessoa mais bem resolvida deste mundo. Não há assunto sobre a minha vida e sobre a história da minha vida que eu tenha problemas em falar, falo sobre tudo", garante.

Entretanto explica o que aconteceu. "Há para aí 15/16 anos tinha uma relação, foi uma relação longa e decidimos criar uma empresa. Abrimos lojas em cinco centros comerciais", revela, notando que com a crise acabou por encerrar os espaços e declarar "insolvência" após ser aconselhado pelo seu advogado.

"Foi um processo que se tivesse que prejudicar alguém, só me prejudicava a mim, jamais prejudicaria outras pessoas. Só me envergonho daquilo que fiz na vida que possa ter prejudicado outras pessoas", argumenta.

"Ao longo do tempo em que ocorreu a insolvência, pagamos aquilo que devíamos e não ficámos a dever nada a ninguém, até porque à Segurança Social e às Finanças não se deve", explica.

"Isto foi há muito tempo e já descobriram tarde. Acharem que era um podre que me envergonhava e que iam fazer uma grande capa, com um grande exclusivo e que eu ia ficar envergonhado... Há coisas das quais não me orgulho, mas também não me envergonho", completa.

