Esta quinta-feira, 8 de outubro, completam-se nove anos desde que começou a história de amor entre Débora Monteiro e Miguel Mouzinho. Uma data que há precisamente três meses ganhou ainda mais significado com o nascimento das filhas gémeas, Alba e Júlia.

A atriz quis deixar este dia simbólico registado nas redes sociais com uma fotografia captada algumas semanas após o parto, quando o seu físico ainda se ressentia do estado de graça. Débora fez questão de confessar que na altura sentiu insegurança em dar a conhecer a imagem.

"Hoje fazemos nove anos de namoro e três meses de piriris. Aqui elas ainda não tinham 1 mês, tenho a Alba ao colo e a Júlia estava no colo da tia. Quando vi a foto, fiquei com vergonha do meu corpo e não queria que me vissem assim. Mas hoje que celebramos o nosso amor, a nossa família, tenho de partilhar esta imagem que é real e cheia de amor... Estávamos a ver no álbum de família do Miguel as fotos dele, para saber qual delas saía ao pai- Somos mesmo muito sortudos e que seja sempre assim... Amo-te Mi e a essa tua imagem de pai com bigode", escreveu na legenda.

Leia Também: Débora Monteiro deixa mensagem de amor à mãe: "Quem mais me inspira"