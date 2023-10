Filipa Nascimento tem um novo visual. A atriz, de 27 anos, decidiu recuperar o seu cabelo natural, isto é, encaracolado, tendo explicado através da sua página de Instagram porque é que tomou esta decisão.

"Isto surgiu por várias razões… por ter saudades do meu cabelo encaracolado, que já não estava tão encaracolado pela quantidade de ferramentas que usava para o arranjar, por querer servir de exemplo para a minha filha que tem um cabelo encaracolado LINDOOOO e querer que goste dele tal e qual como é, e por saber que existe sempre alguém com caracóis que decide camuflar o seu cabelo e alisar, seja qual for a razão", nota

Para juntar o útil ao agradável, Filipa conta que este visual é perfeito para uma nova personagem à qual irá dar vida e espero conseguir mantê-lo enquanto for possível, uma vez que a sua profissão exige mudanças constantes de imagens.

Por fim, ainda deixa uma nota: "Para alguns pode vir a parecer fútil, mas para mim e para muitos não é, visto que ainda há muita gente que se esconde atrás de um cabelo que não é seu para se sentir melhor na sua própria pele e eu quero tentar mostrar-vos e mostrar a mim mesma que um cabelo encaracolado é lindo e torna-nos muito mais poderosos. Quem me dera ter tido alguém a mostrar que um cabelo assim também é bonito quando era adolescente".