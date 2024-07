Filipa Nascimento partilhou na sua página de Instagram um desabafo ao recordar a morte da prima, que partiu há um ano.

Foi no final de junho do ano passado, recorde-se, que Joana morreu dias após ter sido esfaqueada, aos 26 anos.

"Foi há um ano atrás que o mundo me pareceu mais cruel mas, sinceramente, parece que foi ontem. A memória que tenho deste dia e dos seguintes é tão vivida que não me deixa sarar, fazer o luto nem seguir em frente", começou por escrever a atriz.

"Não pensei escrever nem assinalar este dia porque gosto de guardar este assunto muito para mim, mas hoje quando fui rever fotos tuas, como faço quase todos os dias, senti tanta vontade de chorar que decidi partilhar um pouco do que sinto. Talvez me faça bem ou talvez não faça nada, mas escrever sobre ti faz-me sentir-te por perto… Talvez o meu luto comece agora ou talvez não… Na verdade não sei quando o conseguirei fazer", partilhou.

"A tua voz está tão presente na minha cabeça e que sortuda sou por ainda ressoar em mim!! As saudades são muitas e a dor também… (e agora deu-me vontade de rir porque sei, perfeitamente, o que me dirias, com o teu ar gozão, a tudo o que estou a escrever). Bem… o meu coração pelo menos mais leve ficou", disse.

"E se é mesmo verdade que existe vida para além desta aqui em baixo, então espera por mim priminha, porque ainda vamos ter muitas festas na praia onde ir", completou.

Às suas palavras, a atriz juntou algumas fotografias em que aparece na companhia da falecida prima.

Leia Também: "Perdi o meu avô. A caminho do aeroporto para ir buscar os meus pais"