Esta semana começou em festa em casa Marta Andrino e Frederico Amaral. O filho mais velho do casal, Manuel, celebra cinco anos e a data foi também destacada nas redes sociais.

"Já não queres colo, és de poucos beijos mas de um amor enorme dentro de ti. Os pais farão de tudo para que, quando voares, acima de tudo, sejas FELIZ. Obrigada à nossa família e amigos por tanto carinho. Habitualmente estamos todos juntos nesta data e este ano, mesmo não estando perto, arranjaram maneira de estar", escreveu a atriz e apresentadora.

Recorde-se que Marta e Frederico são ainda pais de António, de dois anos.

O aniversário do primogénito coincide com o dia em que a filha de Carla Andrino esteve no programa 'Casa feliz', da SIC, e partilhou com o país que o casal decidiu não ter mais filhos.

Leia Também: "Tomei a decisão de que não quero ter mais filhos", revela Marta Andrino