Carolina Patrocínio está de férias no Brasil com a família e foi no país que celebrou o aniversário da filha mais velha, Diana.

O momento foi destacado nas stories da página de Instagram da mamã, que fez questão de dedicar uma carinhosa mensagem à menina.

"10 anos!!! Educação 'militar' do pai, independência da mãe, destreza e talento singular para se adaptar a tudo e a todos. Lidera a tribo de primos e conquista os pares através da confiança que emana. Seja nas 15 horas semanais que dedica à ginástica, seja na escola, no ski, nas motas ou em qualquer outro desafio, a vontade de se superar comove-me todos os dias. Brava, Di", escreveu a apresentadora da SIC.

Publicação de Carolina Patrocínio© Instagram_carolinapatrocinio

De recordar que além de Diana, Carolina Patrocínio e o marido, Gonçalo Uva, são também pais de Frederica, Carolina e Eduardo.

Leia Também: Carolina Patrocínio desfruta de férias com o marido na neve