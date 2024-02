Ava Raine, estrela do WWE NXT, revelou que recebeu ameaças de morte porque o seu pai, Dwayne Johnson, conhecido por 'The Rock', foi selecionado para uma luta no evento principal contra Roman Reigns na WrestleMania XL.

Ava referiu-se ao seu papel como manager do NXT, sublinhando que não tem nada que ver com a seleção do pai, o que enfureceu muitos fãs fervorosos de wrestling.

No X, antigo Twitter, a lutadora contou que recebeu "ameaças de morte por causa de uma situação com a qual não [tem] nada a ver".

Leia Também: Morreu o cantor country Toby Keith