Gonçalo Diniz recebeu a visita da companheira, Sofia Cerveira, e da filha de ambos, Vitória. A gravar em Espanha a série 'Boundless', da Amazon Prime Video, o ator esteve a mostrar à família os estúdios onde trabalhou nos últimos meses, e não só.

A pequena Vitória conseguiu ainda acompanhar as gravações da série, momento que Sofia Cerveira fez questão de destacar nas stories da sua página de Instagram.

"Desde pequenina que acompanha o trabalho da mãe e do pai e adora assistir às gravações. Desta vez, estava um bocadinho nervosa porque já não via o pai há algum tempo, porque não conhecia a língua e porque só via 'piratas' por todo o lado. Mas portou-se tão bem! Um orgulho esta nossa filha", descreveu Sofia Cerveira.

Leia Também: Espanha. Sofia Cerveira e filha no local das gravações de Gonçalo Diniz