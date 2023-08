Fernando Semedo está solteiro e focado em "si mesmo", ainda assim, o conhecido pasteleiro não coloca de lado a possibilidade de voltar a ser feliz no amor. Há dois meses, este anunciou o término do seu noivado com Salomé, e no programa 'Dois às 10' desta quarta-feira, 23 de agosto, garantiu que ficou tudo bem entre ambos.

"Está tudo resolvido, cada um na sua vida", afirmou, quando questionado sobre o assunto por Cláudio Ramos.

No programa, Fernando revelou igualmente que tem sido "assediado", sobretudo nas redes sociais, uma vez que há "pessoas mandam mensagens".

Embora não esteja completamente fechado para o amor, Fernando sublinha que tem estado "focado no meu negócio".

Ainda assim, e apesar de ser calmo, confessa ser um "homem atrevido", com "sentimentos", não tenho medo de os demonstrar.

