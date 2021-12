A viver numa bolha de amor desde que deu as boas-vindas à filha, Fernando Daniel encantou os fãs com uma nova foto em que aparece com a recém-nascida.

Na imagem, o pai 'babado' aparece com a pequena Matilde ao colo. "Enquanto ela sonha eu vivo o sonho", escreveu na legenda.

A bebé, note-se, nasceu a 14 de dezembro e é fruto da relação de Fernando Daniel com Sara Vidal.

