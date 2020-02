Esta terça-feira, dia 25, Fátima Lopes agraciou os seus fãs com uma fotografia na qual surge acompanhada por uma cadela.

Na legenda da publicação que fez na sua conta de Instagram, a apresentadora da TVI referiu. "Esta é a Lili. A cadela do meu amigo Luís Madureira. É uma Galgo bem amada e feliz", deu conta.

Com estas palavras, vários dos seus seguidores recordaram de imediato o caso polémico do toureiro João Moura, uma vez que este foi acusado de maus tratos aos seus cães, também desta raça.

"E não tem as costelas à mostra. Porque um galgo normal é como essa linda menina", afirmou uma internauta. "Em nada parecida com os desafortunados galgos do João Moura!", acrescentou outra.

