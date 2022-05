A apresentadora não esteve no programa no último domingo, 8 de maio, mas voltará já no próximo fim de semana.

Depois de, diz, ter recebido muitas mensagens a perguntarem o motivo para não ter estado no 'Somos Portugal' no domingo, 8 de maio, Fanny Rodrigues decidiu explicar aos seguidores o motivo da sua ausência. "Vocês são muito lindos e nunca vou esquecer esse carinho e preocupação! Só vos digo que estou bem e estou a aproveitar um domingo de folga, pedido por mim, visto que já não tinha um domingo há mais de um ano! Aproveitar que o meu filho está quase a fazer cinco anos e ficar com a minha família", revelou. Na mesma publicação que fez na sua página de Instagram, acrescentou que no próximo domingo, 15 de maio, está de volta ao programa da TVI. "E só vos digo que vocês não estão preparados para o que vai acontecer! Primeiro, porque vou cheia de energia e cheira-me que com jeitinho mando o palco abaixo, risos. Segundo, porque já estamos a preparar um programa repleto de surpresas e garanto-vos que vai ser inesquecível. Um regresso memorável e prometo que não tiro mais domingos de folga, ok?!", disse.