Isabela Cardinali e a família já podem respirar de alívio finalmente. Um dos cães que lhes pertence desapareceu no passado dia 20 de outubro mas foi agora encontrado.

Nas stories do Instagram, a ex-concorrente do 'Big Brother' mostrou um vídeo no qual é possível ver a mãe, Mirene Cardinali, com o pequeno patudo ao colo, a chorar.

"Encontrámos! Obrigada", escreveu ainda Isabela.

