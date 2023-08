Britney Spears está separada do marido, Sam Asghari, decisão que tem causado dores de cabeça à cantora, conforme destaca a imprensa internacional.

Segundo o Page Six, Asghari pretende que a 'princesa da pop' lhe dê mais dinheiro do que a quantia que ficou estabelecida no acordo pré-nupcial.

Uma fonte revelou que o ator, de 29 anos, "está a tentar negociar as concessões para além do acordo pré-nupcial e a ameaçar ir a público com informação extremamente vergonhosa sobre Britney se esta não pagar".

"É nisso que o Sam está focado", notou a mesma fonte.

Não se sabe, contudo, o valor que Asghari pretende. "É chantagem e nunca acontecerá", diz ainda a fonte, garantindo que o dinheiro que a artista ganhou antes do casamento "está protegido".

Recorde-se que Britney e Sam casaram em junho de 2022. A celebridade tem uma fortuna avaliada em 70 milhões de dólares (64,3 milhões de euros), sendo que parte é destinada à educação dos filhos: Sean Preston, de 17 anos, e Jayden, de 16, frutos do anterior relacionamento com Kevin Federline.

