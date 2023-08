Jason Alexander - que esteve casado com Britney Spears durante 55 horas em 2004 após darem o nó em Las Vegas - foi detido e encontra-se numa prisão do Tennessee sob custódia da polícia por alegado crime de perseguição.

O homem, de 41 anos, foi autuado na manhã de quarta-feira e a sua fiança ronda os 45 mil euros. De acordo com o TMZ, não se sabe quando é que irá comparecer ao tribunal.

Esta não é a primeira vez que Jason Alexander é detido. Já em junho do ano passado foi acusado de invadir a propriedade de Britney Spears no dia em que a cantora se casou com Sam Asghari. Sabe-se que, na altura, chegou até à porta do quarto da artista e estava armado com uma faca. Felizmente não se cruzou com Britney.

A cantora conseguiu depois uma ordem de restrição de três anos contra Jason, que foi condenado a 128 dias de prisão.

Meses depois, Jason foi preso por um mandado emitido em 2016 por suposto roubo de joias. Agora volta a ter problemas com a lei.

