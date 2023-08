Sam Asghari acusou Britney Spears de o ter atacado com violência enquanto estava a dormir, tendo-o deixado com um hematoma no olho.

Fontes revelaram ao TMZ que as queixas do antigo personal trainer relativamente a situações deste género eram recorrentes.

As mesmas dão conta que Britney e Sam terão tido discussões nas quais os seguranças tiveram de intervir.

Na altura em que aconteceu o ataque em questão, a cantora, de 41 anos, "começou aos murros". O modelo não respondeu, ficando apenas "atónito" com a agressividade da companheira. O incidente terá ocorrido ainda este ano.

As mesmas fontes notam ainda que Asghari chegou a ficar "preocupado" com o fascínio que a a cantora tinha com facas. Alegadamente, esta teria várias facas espalhadas pela casa com a intenção de se proteger caso alguma coisa acontecesse.

Asghari entrou com o processo de divórcio esta quarta-feira, 17 de agosto. Segundo documentos do tribunal, a separação aconteceu a 28 de julho.

