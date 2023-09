A noite de 16 de setembro será para sempre inesquecível para Yeniffer Campos. A modelo nunca conseguiu destacar-se na casa do 'Big Brother' mas fora dela tem vindo a 'dar cartas'.

A jovem foi eleita Miss Portuguesa 2023 num evento que aconteceu no Cineteatro Messias, na Mealhada.

De acordo com um comunicado divulgado pela organização, Yennifer "destacou-se ao longo do estágio e conquistou o do júri da Gala e a audiência, demonstrando qualidades de uma verdadeira representante da beleza e cultura portuguesa".

Veja abaixo a fotografia de Yeniffer na gala de premiação.

