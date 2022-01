Eunice Muñoz foi hospitalizada "por necessidade", esta quinta-feira, no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, devido a "tensão arterial elevada".

Ao Fama ao Minuto, António Muñoz, filho da atriz de 93 anos, explicou que a mãe encontra-se neste momento "em observação" a aguardar pelo resultado dos exames que fez para "despiste" após o "pico de tensão arterial", e que "a situação está controlada".

De recordar que Eunice Muñoz e a neta Lídia Muñoz regressaram aos palcos no fim de semana passado com a peça 'A Margem do Tempo'".

Também no ano passado a atriz teve de ser hospitalizada e na altura a neta, Lídia, decidiu partilhar uma nota no Instagram onde desmentia os rumores que existiam na altura. "Ela está realmente internada, mas não sofreu nenhum enfarte nem AVC", afirmou, em agosto de 2021.