A estrela de 'Game of Thrones' Thor Björnsson e a mulher, Kelsey Henson, estão de luto. O casal acaba de perder o segundo filho, como comunicou no Instagram.

Numa publicação conjunta, explicaram que Kelsey sofreu um aborto espontâneo.

"[...] É com grande tristeza que anunciamos o nascimento da nossa filha, Grace Morgan Hafthorsdottir, nascida a 8 de novembro com 21 semanas e meia de gestação", disseram os papás.

"Depois de uma diminuição percetível do seu movimento, descobrimos que o coração dela tinha deixado de bater", explicaram. "As palavras não conseguem descrever a nossa dor por esta perda ou a felicidade por poder passar algum tempo com a nossa filha. Ela é absolutamente linda", partilharam.

"O amor que sentimos por ela é avassalador. A dor que sentimos ficará connosco para sempre, mas o amor também. Todas as esperanças e sonhos que tínhamos para ela foram tirados de nós, mas sabemos que vamos estar com ela novamente. O seu espírito vive através de nós e dos seus irmãos", acrescentaram.

"Pedimos que respeitem a nossa privacidade neste momento enquanto lamentamos esta perda insuportável. Obrigada a todos por todas as palavras de apoio", remataram, juntando ao comunicado algumas imagens marcantes do parto. Veja a publicação na íntegra:

O casal anunciou a gravidez no mês passado e o parto estava previsto para março de 2024. Thor Björnsson e a Kelsey Henson casaram-se em 2018 e são já pais do pequeno Stormur. O filho mais velho do casal também esteve com a irmã ao colo. Thor Björnsson é ainda pai de Theresa Líf.

