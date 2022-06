Simone de Oliveira foi alvo das mais diversas homenagens no programa 'Caixa Mágica', da SIC. À conversa com Fátima Lopes, depois de recordar alguns dos momentos mais marcantes da sua carreira, a artista, agora com 84 anos, notou:

"Foram muitas vidas com muitas coisas muito boas, com uma luta tremenda. Não me lembro de ter pisado e ultrapassado ninguém, não me lembro de não ter agradecido a todas as pessoas que me ajudaram".

Entretanto, revelou que vai ser bisavó em agosto. "Fico assim um bocadinho espantada em como é que cheguei aqui. ‘Oh mulher, tu estás muito velha, então vais ser bisavó?’. Eu penso nas bisavós com 100 anos e eu estou a fazer a maior força para chegar aos 100 anos, adoro viver. Não me apetece nada ir embora e tenho um bocadinho de medo", disse no final.

