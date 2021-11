Depois de ter partilhado uma reflexão onde recordava o passado marcante, Sofia Ribeiro voltou a recorrer à sua página de Instagram para frisar que "está tudo bem".

A atriz precisou de cuidados médicos para "um reforço de ferro", momento que destacou na rede social esta terça-feira, 23 de novembro, e que a levou a ser muito acarinhada mais uma vez por quem a segue.

"De facto tenho os melhores seguidores do mundo. As pessoas que me acompanham por aqui são muito generosas. Está tudo bem, felizmente. Ontem foi só um desabafo, uma reflexão. Às vezes é importante parar um bocadinho para reavaliar e pensarmos no quanto somos sortudos. Haja saúde e o resto consegue-se", começou por dizer aos fãs, esta quarta-feira, 24 de novembro, nas stories.

"É bom saber que não estamos sozinhos e que questões temos todos, e que não diferem assim tanto umas das outras", acrescentou. Veja a mensagem da atriz no vídeo da galeria.

