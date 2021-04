Lady Colin Campbell garantiu saber quem terá feito os comentários de índole racista acerca do filho do príncipe Harry e Meghan Markle, antes mesmo deste nascer.

A pessoa terá sido a princesa Ana, filha da rainha Isabel II.

Contudo, a escritora e especialista real nota que tudo não terá passado de um "mal entendido".

Recorde-se que durante a sua entrevista a Oprah Winfrey, a ex-atriz afirmou que houve quem questionasse o quão escura seria a pele de Archie quando este nascesse.

Princesa Ana ao lado da rainha Isabel II© Instagram/theroyalfamily

Agora, Lady C, conhecida pelo seu lado mais excêntrico, afirmou num vídeo do YouTube: "Nunca houve uma preocupação em relação à cor da Meghan. A preocupação da princesa Ana dizia respeito à possibilidade de filhos, não por causa da cor da Meghan, mas por causa da falta de habilidade e determinação dela em compreender as diferenças culturais e respeitar a instituição e a família com a qual se estava a casar”, explica.

Sublinhe-se que na altura da entrevista, o príncipe Harry não quis dizer quem terá sido o autor desses comentários de forma a não danificar a sua reputação. No entanto, já depois da conversa ter sido transmitida, Oprah garantiu que não se tratava da rainha Isabel II nem do marido, o príncipe Filipe de Edimburgo.

Até ao momento, a casa real inglesa ainda não fez qualquer tipo de comentário quanto a estas revelações.

