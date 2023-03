Eduardo Madeira foi ao seu baú de memórias e aproveitou para partilhar com os seguidores um verdadeiro 'tesourinho'. Trata-se de um retrato seu da altura em que era um jovem de 16 anos, conforme recordou na sua página de Instagram.

"E se o Eduardo de 2023 pudesse falar durante 10 minutos com o Eduardo de 1988, aos 16 anos? O que diriam um ao outro?", começa por questionar.

"Provavelmente falariam de 'O Estrangeiro', de Camus, do 'Close To Me' dos Cure, do Platoon e do Blue Velvet, do Herman e do Eddie Murphy, do mar e das pranchas. Coisas que ainda gostam os dois. Pouco mais poderia ser dito nessa conversa para que nada fosse diferente. Não sou de nostalgias, mas gostava de estar 10 minutos à conversa com este rapaz da foto, com 16 anos acabados de fazer. Uma coisa é certa, era um pardalito", completa.

