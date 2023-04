O regresso de 'Morangos com Açúcar' à TVI já foi muito falado e até já sabemos alguns nomes que vão voltar à série. Rita Pereira, que no projeto dá vida a Soraia, vai voltar ao pequeno ecrã e tem partilhado alguns momentos no Instagram.

Depois de ter reagido ao novo guião, esta quarta-feira, dia 12 de abril, contou que os ensaios já começaram e são bem diferentes.

"Os ensaios de 'Morangos' são diferentes hoje em dia", escreveu junto de um vídeo em que aparece sentada com muita música. Veja na galeria.

