Emma Stone destacou que receber o prémio de Melhor Atriz em 2017 foi um sonho de infância que se tornou realidade, mas não só por causa de tal conquista profissional.

Durante uma entrevista no 'The Jess Cagle Show' da Sirius XM, esta segunda-feira, o apresentador questionou Emma sobre qual a memória favorita do dia em que ganhou o óscar pela atuação em 'La La Land'.

Resumindo em duas palavras, a atriz disse: "Leonardo DiCaprio".

Isto porque o ator foi quem apresentou a categoria do prémio que acabou por receber, o que a deixou ainda mais feliz. "Era isso que estava a passar na minha cabeça, porque era ele. Pensei que tinha visto o 'Titanic' umas sete vezes nos cinemas. Ele foi o amor da mina vida. Tinha uma foto dele no meu quarto que estava autografada - que ganhei quando fiz 12 anos. Estava a caminhar em direção ao Leo e pensei: 'Este é oficialmente o momento mais surreal da minha vida'. Não conseguia acreditar", partilhou.

Além de DiCaprio ter sido o seu 'crush', Emma Stone também vê no ator "alguém que viu enquanto crescia e que admirava muito". "E como ator, acho que ele é fantástico", afirmou.

