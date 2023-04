A TVI preparou para a tarde de terça-feira, 4 de abril, uma emissão especial do 'Diário d'O Triângulo'. Cristina Ferreira conduziu o direto e anunciou as grandes novidades.

Brenda regressou ao jogo, para surpresa dos participantes e um dos nomeados ficou a salvo da expulsão.

Tamara foi salva pelo público e já não está em risco de no domingo deixar a casa.

Nomeados e em risco de expulsão estão Domingos, Moisés, Tiago Graça e Zé.

