A atriz Isabelle Adjani, de 68 anos, afirma que está inocente. Entre as acusações, a artista é suspeita de ter recebido uma transferência que era uma doação "disfarçada" de empréstimo de dois milhões de euros - do empresário senegalês e membro do Comité Olímpico Internacional Mamadou Diagna Ndiaye - em 2013, sendo que tal terá permitido que conseguisse 'fugir' a 1,2 milhões de euros em impostos.

Além disso, é também acusada de ter fingido morar em Portugal entre 2016 e 2017. Também é acusada de transferir 119 mil euros de uma empresa em Hong Kong para uma conta bancária nos Estados Unidos "não declarada", transferindo depois a quantia para uma pessoa conhecida em Portugal para a compra de um imóvel.

O Ministério Público francês pediu, esta quinta-feira, em Paris, uma pena de prisão condicional de 18 meses e uma multa de 250 mil euros para a atriz, que está a ser julgada por fraude fiscal agravada e branqueamento de capitais.

De acordo com a imprensa francesa, a equipa de defesa de Isabelle Adjani pediu o adiamento do julgamento, argumentando que a atriz "queria explicar-se" em tribunal mas não tinha conseguido apanhar o avião proveniente dos EUA por causa de uma "patologia aguda". O pedido foi rejeitado pelo tribunal, uma vez que não estaria provado que a artista "pretendia realmente estar presente".

