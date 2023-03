Atualmente em Marraquexe, Elma Aveiro tem desfrutado dos encantos do destino. Conforme a própria partilhou com os seguidores da sua página de Instagram, encontra-se hospedada no Savoy Le Grand Hotel Marrakech, o quinto a nascer da parceria entre o Grupo Pestana e Cristiano Ronaldo.

"Amor da minha vida. Lindo o teu hotel, meu mano. Orgulhosa demais", escreveu a irmã de CR7 numa fotografia na qual posa junto a alguns troféus.

Elma revelou-se igualmente fascinada com a vista que a hospedagem de luxo oferece.



