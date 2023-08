Elton John apoiou sempre o amigo Kevin Spacey, mesmo nos momentos mais difíceis. Conforme noticia o TMZ, o cantor, de 76 anos, terá sido visto a jantar com o ator, de 64, em França, semanas depois de ter sido testemunha no julgamento de Spacey.

Os dois estavam com um grupo, no qual se incluía David Furnish, marido de John, na La Petite Maison, em Cannes.

Um vídeo do momento foi partilhado pelo grupo musical The Snugglers na respetiva conta de Instagram. "Tivemos a oportunidade de atuar para lendas: Elton John e Kevin Spacey!", notam na legenda da publicação.

Recorde-se que Kevin Spacey enfrentou um julgamento este ano no Reino Unido depois de ter sido alvo de 12 acusações de crimes sexuais que envolviam quatro homens e que terão acontecido entre 2001 e 2013. O ator de 'House of Cards' negou todas as acusações.

O julgamento começou no dia 30 de junho e terminou no dia 26 de julho, segundo a BBC News. Kevin Spacey foi ilibado de todas as acusações.

