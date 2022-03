Amber Heard pediu a Elon Musk e James Franco que testemunhassem a seu favor na próxima audiência em tribunal a propósito do processo iniciado por Johnny Depp, seu ex-marido.

Depp, de 58 anos, está a processar a atriz, de 35, devido a uma carta aberta que esta escreveu para o Washington Post na qual se declara como uma sobrevivente de violência doméstica (apesar de nunca ter referido o nome do ator, em 2016 Amber acusou Johnny de violência doméstica).

Após a audiência ter sido adiada várias vezes, tendo em conta que o processo se iniciou em 2019, a mesma ficou marcada para o dia 11 de abril na Virginia, segundo noticiam o TMZ e o Deadline.

Elon Musk e James Franco irão dar o seu parecer em tribunal virtualmente, segundo a imprensa. Por seu turno, Paul Bettany, ator de 'WandaVision', irá testemunhar a favor de Johnny Depp.

Heard já referiu numa audiência que confidenciou a Franco as marcas com que ficou após as alegadas agressões do ex-companheiro.

Recorde-se que Heard e Depp separaram-se em maio de 2016, altura em que a atriz colocou uma ordem de restrição contra o eterno 'Jack Sparrow' de 'Piratas das Caraíbas'. O artista negou sempre as acusações.

