Edmar confessou em conversa com os restantes concorrentes de 'Big Brother - Duplo Impacto' que contactou a produção do reality show para fazer parte do programa desde a fase inicial.

"Eu queria entrar no princípio e disse-lhes que queria entrar no princípio", conta o concorrente, que apenas entrou este domingo, dia 21, no programa.

"Mandei uma mensagem à Cristina Ferreira e tudo", acrescenta, revelando que é fã da apresentadora e de Manuel Luís Goucha desde criança e que tinha esperança de que a diretora de ficção e entretenimento da TVI garantisse a sua entrada no formato.

Reveja aqui as declarações de Edmar.

