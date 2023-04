Ed Sheeran surpreendeu Mike Yung, de 62 anos, numa estação de metro em Nova Iorque.

O homem tornou-se conhecido em 2016 com um vídeo a cantar 'Unchained Melody', da dupla The Righteous Brothers, numa estação de metro de Nova Iorque, levando-o até ao 'America's Got Talent' e a lançar depois um álbum, em 2018.

Na segunda-feira, Mike Yung estava a gravar um vídeo na estação de metro em Brooklyn, a cantar a nova música de Ed Sheeran, 'Eyes Closed', quando o próprio artista apareceu para o surpreender.

De acordo com o Daily Mail, Ed está em Nova Iorque por causa de uma concerto em Brooklyn. Por isso, foi a oportunidade perfeita para presentear Mike Yung com bilhetes para o seu espetáculo.

