São José Lapa celebra este sábado, 19 de março, mais uma primavera e a data foi destacada publicamente pela também atriz Sara Barradas, que lhe dedicou carinhosas palavras nas redes sociais.

"Longa vida à mãe São José Lapa que faz anos hoje! Eu é que fui presenteada por ela ter entrado na minha vida. É maravilhoso observá-la, escutá-la, apreciar o seu sentido de humor acutilante, aprender com a sua experiência, com as suas histórias. Com ela aprendo mesmo sem que me ensine. Gosto de sentir as suas inseguranças, os seus medos em contraste com a sua sabedoria, as suas certezas. Lembra-me que é humana, é real. A sua fragilidade é enternecedora. A sua força é inspiradora. Que bom que esta história nos escolheu. Da ficção para a realidade, com amor, Sara", escreveu.

A dedicatória acompanha uma fotografia de ambas durante uma cena da novela 'Quero é Viver', da TVI, onde dão vida a mãe e filha.

