Já descobriu quem é a pessoa na fotografia? Falamos de Joana Barrios, que está de parabéns.

A apresentadora celebra 39 anos esta segunda-feira, dia 28 de outubro.

"Trinta e nove voltas ao sol, sempre a atravessar as nuvens, a sacudir os pingos da chuva e a aproveitar o flash dos relâmpagos. Sempre adorei fazer anos, porque o dia é todo meu, é um réveillon pessoal livre de obrigações. É uma coisa que acontece cá dentro e que me traz uma alegria muito grande que amo dividir com quem me é mais próximo", escreveu a aniversariante numa publicação.

Nela, é possível ver 19 fotografias e vídeos da cozinheira em criança, adolescente e recentemente.

