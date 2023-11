Os D'ZRT marcaram uma geração e este ano voltaram a subir ao palcos de norte a sul do país para uma digressão que fez os fãs viajaram no tempo e voltarem à primeira década dos anos 2000.

No último fim de semana os três integrantes da banda, Cifrão, Paulo Vintém e Edmundo Vieira, estiveram no programa da tarde da TVI, 'Em Família', apresentado por Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua, e revelaram que o primeiro nome pensado para a banda não foi D'ZRT.

"Mecânica", revelou Cifrão sobre o nome inicialmente pensado, de que os integrantes não gostaram particularmente. "Nós gravávamos muitas cenas numa oficina", acrescentou Edmundo, ao que Maria Cerqueira Gomes disse ainda ser "a oficina do pai da Ana Luísa", referindo-se às personagens de Cláudia Vieira e de Carlos Areia.

Entretanto, quem acabou por sugerir o nome D'ZRT foi Patrícia Tavares, que escreveu os nomes das personagens de cada um dos elementos num papel e ao juntar as primeiras letras de cada um percebeu que poderia compor D'ZRT, que soa a 'dessert', ou seja, 'sobremesa', em inglês, o que se conjuga com o nome da série, 'Morangos com Açúcar'.

Recorde-se que na série juvenil da TVI Angélico Vieira dava vida a David, Cifrão a Zé Milho, Edmundo Vieira a Ruca e Vintém a Topê.

