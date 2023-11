E quando os fãs dos D'ZRT já achavam que não voltariam a ver a banda ao vivo, eis que surge uma novidade para divulgar.

Cifrão, Paulo Vintém e Edmundo Vieira vão voltar à Altice Arena já no próximo ano, a 6 de janeiro, como convidados do concerto da Lisbon Film Orchestra.

A informação foi confirmada pela própria banda nas redes sociais, num texto que diz o seguinte: "Os D'ZRT são os primeiros Friends oficialmente confirmados para subir a palco da Altice Arena com a Lisbon Film Orchestra, no dia 6 de janeiro. A banda portuguesa no maior espetáculo de bandas sonoras de filmes e séries".

"Depois da colaboração para a música D'ZRT Revolução, é uma grande felicidade podermos estar novamente juntos para reviver uma das séries portuguesas mais icónicas de sempre", pode ler-se ainda na publicação em causa.

Ouça abaixo o tema gravado em conjunto pelos D'ZRT e pela Lisbon Film Orchestra.

