D'ZRT e Cláudia Pascoal? Sim, esta parceria aconteceu mesmo.

A banda juntou-se à cantora que está a concorrer pela participação no festival Eurovisão para todos juntos produzirem uma nova versão do tema 'Caminho a Seguir', um dos mais populares da história do grupo.

A música foi lançada nas plataformas digitais na madrugada desta sexta-feira, dia 3 de março, e já é apontada como a favorito por entre o grupo das que têm vindo a ser lançadas na iniciativa Encore Sessions.

Neste projeto, o grupo tem recriado as canções que os fãs adoram, com a ajuda de artistas conhecidas.

Ouça abaixo 'Caminho a Seguir', com D'ZRT e Cláudia Pascoal.

