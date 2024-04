A semana dos reis de Espanha foi de mais um compromisso oficial. Felipe VI e Letizia viajaram até aos Países Baixos para uma visita de Estado e os looks da rainha espanhola não passaram despercebidos.

No entanto, não foi a única rainha a destacar-se pelos visuais. Também Máxima brilhou, especialmente no banquete em que usou a tiara mais valiosa da sua coleção.

Por sua vez, nesse mesmo encontro, Letizia impressionou com um novo vestido e uma tiara russa.

Duas rainhas com dois estilos diferentes que se juntaram e que destacamos hoje da rubrica 'Look da Semana', do Fama ao Minuto.

Veja as fotografias da galeria e escolha o seu visual preferido.

