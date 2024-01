Manuel Luís Goucha nunca deixa nada por dizer e quando a opção não é falar com um tom sério, então escolhe fazê-lo a brincar ou ironicamente.

Desta vez, na tarde de hoje, dia 4 de janeiro, o apresentador gravou um vídeo no qual começa por promover a emissão de hoje do 'Goucha', que irá receber Henrique, o vencedor da segunda edição do 'Big Brother', e ainda Francisco Monteiro, que conquistou o reality show no passada segunda-feira.

Em jeito de conclusão, Goucha dirige-se aos cães que estão à sua volta e diz: "Monty e tico, o tutor... o dono já volta!".

"Sempre a provocar", escreveu ainda o apresentador na legenda da publicação que encontrará mais abaixo.

Vale lembrar que o debate entre os termos dono e tutor não é recente. Várias pessoas defendem que os animais não são propriedade das pessoas e que, por isso mesmo, não se deverá usar o primeiro.