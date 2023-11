Em mais uma prova de que são comuns mortais, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez mostraram-se às compras e confirmaram que, também para eles, o domingo é o dia ideal para isso mesmo.

A modelo partilhou nas redes sociais duas imagens do passeio feito ao lado do companheiro, tendo começado por fotografar-se no interior de uma loja, enquanto Ronaldo vê algumas roupas. "A passear", escreveu ainda.

Logo de seguida, Gio exibiu o almoço de ambos, sendo que escolha foi sushi. No pulso, brilha um relógio de luxo.

Veja na galeria as publicações mencionadas.

