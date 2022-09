Manuel Luís Goucha resolveu terminar o dia de trabalho de quarta-feira, 28 de setembro, com um momento de descontração e diversão.

"Sempre disse que fazia televisão com uma perna às costas. É verdade ou não é?", brinca o apresentador ao surgir no exterior dos estúdios da Plural, onde é gravado o programa 'Goucha', com a perna de um manequim às costas.

Eis abaixo o vídeo que captou o momento:

