Fanny Rodrigues não se pode queixar de falta de apoio. Diego, o filho da apresentadora da TVI, deixou-lhe uma mensagem de apoio antes do início da emissão deste domingo, 13 de agosto, do 'Somos Portugal'.

Fanny partilhou nas stories do Instagram uma imagem onde é possível ver um desenho feito pelo filho no meio do alinhamento do programa.

O menino desenhou uma pessoa, um coração e ainda escreveu o seu nome.

Ora veja:



© Instagram/Fanny Rodrigues

