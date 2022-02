Grávida pela segunda vez, Inês Folque respondeu às perguntas de alguns seguidores nas redes sociais sobre esta fase feliz da sua vida. Uma das questões que se destacou foi a seguinte: "Como está a controlar os diabetes?".

"Para já tem corrido super bem. Tive consulta com a minha endocrinologista (sou seguida por ela há muitos anos e é a endocrinologia que faz acompanhamento de diabetes também) e não ficou alarmada com a alteração de valor, disse que era mesmo uma variação mínima.

As indicações na alimentação são cortar 100% no açúcar (refinado, de açucareiro) e todos os produtos que o tenham na composição também. O que fiz imediatamente, mas também me deu liberdade para uma ou outra exceção à regra, sempre com o acompanhamento da medicação com picada no dedo.

Pico o dedo 3 vezes ao dia e desde que fui à consulta, até agora só tive uma medição com um valor mais disparado, de resto tem estado super baixo o açúcar no sangue. Também aproveitei para ser mais rigorosa na alimentação, tenho feito escolhas mais saudáveis!

Na verdade só me custa mesmo quando me apetece um pacote de gomas ou chocolates, mas tenho cumprido bem", esclareceu.



© Instagram - Inês Folque

Recorde-se que Inês Folque é já mãe de um menino, Tomás, de dois anos, fruto do seu casamento com Gonçalo Ribeiro Telles.

