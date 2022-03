Esta terça-feira, 1 de março, houve festa de Carnaval na casa do 'Big Brother Famosos'.

Os concorrentes do reality show da TVI vestiram-se a rigor para celebrar a data, conforme se pode ver por uma série de imagens partilhadas no Instagram do programa e que estão presentes nesta galeria.

Agora a questão que se coloca é: quem levou a melhor máscara? Partilhe connosco a sua opinião!

