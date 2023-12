Foi através da sua página de Instagram que a cantora Micaela - que tem apresentado o 'Domingão' - se manifestou e partilhou um desabafo (com alguma indignação).

"Será que já pararam para pensar que estamos aqui de passagem? Que somos peões no jogo desta vida? Que quando não precisam de nós, põem-nos de lado? Seja em que profissão for", começou por escrever.

"Então, deixem-se de tretas de vaidades, egos, hipocrisia. Só têm esta vida para viver e serem pessoas melhores. Deixem a vida dos outros ser vivida pelos próprios, vivam a vida que vos compete. Deixem de criticar o próximo, porque ninguém é perfeito, muito menos quem critica", destacou de seguida.

"E de uma coisa tenham a certeza: vamos todos embora deste mundo sem nada. Então, permitam-se entrar no novo ano pessoas melhores, com Deus no vosso coração, porque só o amor importa", disse, por fim, tendo depois recebido várias reações. Veja na publicação abaixo:

Leia Também: "Somos a companhia de milhares e no início não percebia isso"