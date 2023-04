Daniela Ruah abraçou um dos maiores desafios da sua carreira: a atriz é a apresentadora do novo programa da SIC, 'Os Traidores'. Após ser bastante elogiada depois do formato ter estreado, eis que Ruah não resistiu em partilhar um meme com um dos seus momentos.

"A primeira vítima já está escolhida. Amanhã já não estará entre nós. Bye, Bye!", diz Daniela no momento.

A página acrescenta: "Os professores universitários entregando notas".

Ora veja:

Vale notar que uma das comentadoras convidadas para apresentar o programa foi Ana Garcia Martins, também conhecida como 'A Pipoca Mais Doce'.

Leia Também: "Não encaixa" e "adorei". 'Pipoca Mais Doce' na SIC divide opiniões