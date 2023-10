Daniel Radcliffe foi pai pela primeira vez este ano e está a adorar a experiência.

O ator falou sobre o dia a dia com o filho em entrevista ao Today e disse que a vida de pai é "incrível".

"Acho que muitas pessoas disseram, tipo, 'Basta passarem os primeiros seis meses, depois disso tudo melhora'”, afirmou. "Mas eu realmente gostei dos primeiros seis meses".

Admitindo que não sabia o que esperar da paternidade antes de dar as boas-vindas ao bebé, fruto do casamento com Erin Darke, Daniel disse que tem sido uma ótima experiência até agora. "Ele é incrível e estou simplesmente encantado".