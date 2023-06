Daniel Gregório, ex-concorrente do reality show 'Casa dos Segredos', está a trabalhar para conseguir melhorar a sua forma física. O namorado de Liliana Filipa partilhou parte deste processo com os seguidores da sua página de Instagram.

Publicando uma fotografia no ginásio, Daniel referiu: "Estou com uma dieta muito restrita. Estou a comer pouca quantidade em cada refeição e estou a treinar todos os dias, entre treinos e cardio. Não está a ser fácil. Gerir tudo isso com o trabalho e filhos, ando exausto, mas sempre a ser acompanhado por excelentes profissionais".

"Vou tentando mostrar todos os dias o meu progresso para vos motivar. Nunca se esqueçam, se vocês não fizerem por vocês, ninguém fará", diz, por fim.

Leia Também: Daniel Gregório mostra-se na praia com os filhos... e sem Liliana Filipa